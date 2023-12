A14, in settimana chiudono due stazioni dell'Emilia-Romagna: ecco come cambia il traffico per chi va o proviene dalle Marche

ROMA Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 6:00 di giovedì 21 dicembre, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura, in modalità alternata, che riguarderanno anche le Marche.

Il dettaglio

Sarà chiusa la stazione di Imola, in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castel San Pietro o di Faenza; sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Imola o di Bologna San Lazzaro.