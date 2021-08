A14, il controesodo è cominciato sotto la pioggia con code a tratti per traffico intenso nelle Marche. Meteo, temperature in picchiata /Guarda le previsioni

ANCONA - A14, code a tratti per traffico intenso tra Giulianova e Porto Sant'Elpidio. E' la segnalazione che viene da Autostrade per l'Italia che annuncia l'avvio del fine settimana del grande rientro tra sud a nord. Un fine settimana marcato con il bollino rosso nel calendario del traffico intenso della polizia: segnala traffico intenso con possibili criticità.

Situazione che si è già presentata ieri pomeriggio, quando alle 18.30, si è reso necessario attivare il servizio scorta veicoli tra Pedaso e San Benedetto per cattive condizioni stradali.



Tra le criticità ci sono anche le condizioni meteo, sempre Autostrade per l'Italia segnala pioggia tra Cattolica e Ancona Sud: d'obbligo rallentare e prestare la massima attenzione.

Per quanto riguarda il meteo, la giornata si è aperta, com'era nelle previsioni, con condizioni affatto buone che tuttavia miglioreranno nel corso della giornata. Ecco l'aggiornamento meteo della Regione, alle 9 di questa mattina.



PREVISIONI METEO DI SABATO 28 AGOSTO 2021



Cielo: nuvoloso od irregolarmente nuvoloso con diminuzione della copertura dal tardo pomeriggio a partire dai settori settentrionali

Precipitazioni: deboli, persistenti, localmente a carattere di rovescio in mattinata nei settori centro settentrionali in discesa nel corso della giornata verso quelli meridionali. Fenomeni in esaurimento dal pomeriggio a partire dai settori settentrionali ed in serata in quelli meridionali

Temperature: in diminuzione

Venti: di brezza tesa inizialmente dai quadranti occidentali in rotazione dai quadranti settentrionali da fine mattinata con intensificazione a vento moderato lungo la costa

Mare: mosso

LE TEMPERATURE



Le temperature si sono abbassate. Tra quelle registrate alle 5, ci sono 8 gradi a Monte Prata, 9 a Monte Bove Sud e 11 Pintura di Bolognola. Urbino, Camerino e Montemonaco sono ferme a 13 gradi. Pesaro 15 e Ancona 17, mentre le temperature alle 5 più alte sono state misurate a Fermo e Jesi (17 gradi) e Ascoli che con 18 è il top delle Marche e dove la massima prevista alle 14 è di 25 gradi.

Per domani è atteso un consistente miglioramento con rialzo delle temperature.



PREVISIONI METEO DI DOMENICA 29 AGOSTO 2021



Cielo: sereno o al più poco nuvoloso

Precipitazioni: assenti

Temperature: in aumento nei valori massimi

Venti: settentrionali di brezza tesa lungo la fascia costiera e di brezza leggera sui settori interni

Mare: mosso, con moto ondoso in attenuazione a poco mosso dalla sera

Fenomeni Particolari: nessuno

Ultimo aggiornamento: 11:28

