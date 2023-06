A14, ecco come cambia la viabilità notturna nelle Marche: chiuse quattro stazioni e un'area di servizio

ANCONA- Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell'ambito dell'installazione dei portali segnaletici, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura che riguarderanno varie zone delle Marche:

Il dettaglio

Nelle due notti di lunedì 12 e martedì 13 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Civitanova Marche Macerata, in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Loreto Porto Recanati; dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 giugno, sarà chiusa la stazione di Civitanova Marche Macerata, in uscita per chi proviene da Pescara.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Porto Sant'Elpidio; Dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 giugno, sarà chiusa la stazione di Loreto Porto Recanati, in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ancona sud; dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 giugno, sarà chiusa la stazione di Loreto Porto Recanati, in uscita per chi proviene da Bari/Pescara. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Civitanova Marche Macerata; dalle 22:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 giugno, sarà chiusa l'area di servizio "Chienti est", situata nel tratto compreso tra Civitanova Marche Macerata e Porto Sant'Elpidio, verso Pescara/Bari.