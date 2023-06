A14, chiusa la stazione di Loreto per lavori in corso: ecco da quando e quali sono le alternative consigliate

ANCONA- Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell'ambito dei lavori di installazione dei portali, dalle 22 di giovedì 22 alle 6 di venerdì 23 giugno, sarà chiusa la stazione di Loreto, in uscita per chi proviene da Bologna-Ancona.

L'alternativa consigliata

L'alternativa consigliata dagli operatori dell'Anas è quella di uscire alla stazione di Ancona sud.