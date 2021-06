Lavori sulla linea elettrica, autostrada chiusa una notte. Ecco quando e in quale tratto

ANCONA - Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire la sostituzione dei conduttori sulla linea di alta tensione in corrispondenza del km 307+700, da parte della società Terna Rete Italia, in orario notturno, dalle 22 di mercoledì 30 giugno alle 6 di giovedì 1 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, in entrambe le direzioni, verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, percorrere la Statale 16 adriatica verso Pescara e rientrare sulla A14 alla stazione di San Benedetto del Tronto; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di San Benedetto del Tronto, percorrere la Statale 16 adriatica verso Ancona e rientrare in autostrada al casello di Grottammare.

