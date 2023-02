Il loro gelato è tra i migliori d'Italia: gli anconetani di Cremeria Pincini si godono il "Cono Gambero Rosso 2023"

ANCONA- La Cremeria Pincini di Ancona, due punti vendita (corso Mazzini e Tavernelle) e un infinito gradimento da parte di giovani e adulti nel capoluogo, è tra le migliori gelaterie d'Italia per il 2023 secondo il Gambero Rosso. Lo è diventata dopo il prestigioso riconoscimento del "Cono" ottenuto proprio in queste ore e annunciato via social dal titolare Luca Pincini.

Il post

"Tra i clienti che sono venuti a trovarci l'anno scorso c'era un misterioso ispettore della Guida del Gambero Rosso. Ringraziamo lui perché grazie alla sua visita abbiamo vinto il nostro primo Cono Gambero Rosso e siamo stati inseriti nella Guida Gelaterie D'Italia 2023 che cita le migliori gelaterie italiane. Ringraziamo voi per credere in Cremeria Pincini ogni giorno".

«Un traguardo dopo i sacrifici»

Entusiasta Pincini che ha voluto condividere il prestigioso riconoscimento con tutto il suo staff: «Dopo tanti sacrifici sono e siamo orgogliosi di questo traguardo. Siamo aperti dal 2017, è una bella soddisfazione. Se mi sono accorto dell'ispettore del Gambero Rosso? Assolutamente no, posso solo presumere che si sia trattata di una visita estiva. Il funzionamento dovrebbe essere simile a quello della Guida Michelin. Potremmo avergli servito qualsiasi cosa. Progetti futuri? Intanto ci prepariamo all'estate che speriamo possa essere di grande lavoro».