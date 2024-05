«Rispetto per tutti e timore per nessuno. Abbiamo una coalizione di qualità. La giunta? Solo noi saremo liberi di scegliere senza vincoli di partito». Francesco Fiordomo, candidato sindaco del progetto civico, rimarca quelli che ritiene i punti di forza della sua squadra.

Quali sono le priorità del suo programma?

«Recanati deve tornare protagonista. Va rilanciato subito il centro storico. Locali e attività sotto il loggiato, un utilizzo diverso di spazi del Palazzo Comunale per convegni, start-up e incubatori di impresa delle aziende locali, eventi di qualità. Vogliamo una città pulita, curata, sicura: quello della sicurezza, del potenziamento del sistema di videosorveglianza, della ripresa dei servizi serali e notturni della polizia locale è un tema centrale. Vogliamo una città che aiuti le famiglie, in particolare quelle in difficoltà, e le persone fragili. Per gli anziani e la disabilità, per l'Alzheimer e il per il dopo di noi. Per l'autismo, realizzeremo una nuova struttura che sarà come il Buttari di Osimo».

APPROFONDIMENTI IL DELITTO Omicidio Rosina, confessione choc del marito: «L'ho uccisa io». Ma il procuratore chiede l'egastolo per figlia e nipote di Montecassiano DECORO Macerata, blitz dei writer a Porta Montana, sfregio sul sottopasso appena rinnovato



La prima delibera di giunta se venisse eletto?

«Subito un potenziamento del servizio di pulizia della città e delle manutenzioni delle strade. Dobbiamo fare bene le cose di tutti i giorni. Poi, fatte queste delibere, andrei alla casa di riposo e al centro socio educativo a Villa Teresa: in questi luoghi di sofferenza e di speranza trovi la forza per passare dai convegni all'azione, dal pietismo alla concretezza di provare a cambiare in meglio la vita delle persone in carne e ossa. È l'essenza della buona politica».

A proposito di giunta, ha già un’idea su chi la affiancherà? Quali criteri adotterà per scegliere gli assessori? Il bilanciere politico o i voti ottenuti?

«Abbiamo sei liste ricche di qualità, competenza, talento e innovazione. Tantissimi giovani, oltre il 60% dei candidati è alla prima esperienza elettorale. Un potenziale enorme che mi riempie di energia. Avrò al mio fianco collaboratori in grado di alzare l'asticella: onestà, passione, una vera conoscenza della città e del territorio, del vivere quotidiano. Saranno in giunta, ma più in generale nella squadra allargata, dove cercherò di coinvolgere le migliori energie della città. Sarò e saremo liberi di scegliere, totalmente liberi: è la forza del civismo. Solo noi non avremo vincoli».

Chi teme di più dei suoi avversari?

«Rispetto per tutti, timore per nessuno. Pepa sa benissimo che la sua coalizione diretta da Acquaroli, divisa e con equilibri precari, imploderà al ballottaggio. Si presenta come il nuovo, ma è la foglia di fico del vecchio. È stato per 10 anni in consiglio comunale ed è stato protagonista, inerme, del periodo del derivati, dei debiti fuori bilancio, della vendita del rudere delle Clarisse niente meno che agli Ircer, delle operazioni del Mattatoio e delle aree di via Aldo Moro con vendite virtuali: soldi spesi senza essere ancora incassati. Il Comune, quando lui era consigliere di maggioranza e votava tutti i provvedimenti, era vicino al fallimento. Non vorrei che avessimo alla guida della città l'uomo del fare i debiti».

In caso di ballottaggio che apparentamenti ci saranno?

«Abbiamo bisogno di trasparenze, rispetto, proposte chiare, persone che ci siano sempre e non solo in campagna elettorale. Francè è stato sempre a disposizione dei cittadini, senza distinzione. Il progetto civico che proponiamo pensa solo alla città, ha una visione e un progetto per Recanati. Parte dall'esperienza e dalle realizzazioni, da quello che ho già fatto da sindaco, dalla concretezza che i recanatesi hanno sperimentato. Partiamo da lì, ma siamo proiettati al futuro. Quindi al ballottaggio continueremo a spiegare il nostro progetto civico e ci confronteremo con tutti i recanatesi che condividono le nostre priorità».

Lo strappo con il sindaco Bravi, chi dei due favorirà e perché?

«Cinque anni fa abbiamo chiuso il percorso con i partiti perché era stato di ostacolo. Lo stesso Antonio (Bravi, ndr), se fosse stato per il Pd, non avrebbe fatto il vicesindaco nel secondo mandato e sarebbe stato cacciato a metà legislatura insieme all'assessore Soccio. Ironia della sorte, sono tornati subito nel partito. Noi, in coerenza, abbiamo proseguito il percorso civico e su questa strada abbiamo trovato altri compagni di viaggio: Armando Taddei, Massimiliano Grufi, Matteo Clementoni e la Lista Civis, altre persone che provenivano da esperienze diverse come Ercoli, Palmieri, Lucaroni. Non è più tempo di forzature e inciuci. Avete notato come destra e sinistra evitino di polemizzare tra loro e concentrino le loro critiche, spesso feroci, su Fiordomo? Non è che vogliono ripetere quello che è avvenuto cinque anni fa con il soccorso di Graziano Bravi e autorevoli pezzi da novanta del Pd alla destra?».