Lupo per le strade di Visso: l’animale si è avvicinato a un gruppo di giovani poi è sparito fra i cantieri

VISSO - Un lupo che timidamente si avvicina a un gruppo di persone per poi attraversare la strada e scomparire nella vegetazione. Sorpresa e stupore, e anche un po’ di comprensibile apprensione, a Visso qualche serata fa quando una comitiva di giovani amici si è trovata a pochi metri da un bellissimo esemplare di lupo adulto. I ragazzi hanno immortalato il momento con un video, in un mix di sensazioni tra il timore e la meraviglia.

L’animale selvatico, che per natura non ama contatti con l’uomo, sicuramente avrà passato diverso tempo a osservare il gruppo di persone in attesa del miglior momento per poter rivelare la sua presenza e attraversare la strada probabilmente per spostarsi in un’altra zona di caccia da una collina all’altra. I ragazzi, che si trovavano nei pressi del nuovo centro commerciale cittadino, da lontano hanno subito pensato che fosse un cane, magari scappato dai propri padroni per una passeggiata notturna. Specialmente nel momento in cui il quadrupede ha iniziato ad avvicinarsi a loro.

Arrivato a pochi metri dai loro occhi però si sono accorti che in realtà si trattava proprio di un lupo. L’animale, a sua volta incuriosito e impaurito dalla presenza del gruppo di persone, ha subito velocizzato il passo e si è infilato all’interno dell’area di un cantiere della ricostruzione, per poi svanire nell’oscurità della notte tra la fitta vegetazione circostante e tra la sorpresa generale dei giovani.

