Incubo sciame sismico: scossa di terremoto di magnitudo 3.0 avvertita a Visso

VISSO - Non c'è pace per le Marche. Apocalisse alluvione e anche la paura del terremoto con una scossa - quella registrata oggi alle 13,55 con epicentro a tre chilometri da Visso con magnitudo 3.0 che evoca terribili ricordi. Diverse le telefonate che sono giunte nel giro di pochi minuti ai vigili del fuoco per uno sciame sismico che è cominciato qualche giorno fa e che continua a far paura.