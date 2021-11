Anziano scomparso, denuncia contro ignoti: «Ora bisogna verificare se qualcuno lo sta aiutando»

VISSO - Non si dà pace la famiglia di Giuseppe Rosati, l’anziano di 82 anni scomparso lo scorso 8 novembre da Cupi, piccola frazione nel comune di Visso. Ed è per questo che, non dando per scontata alcuna ipotesi, la stessa ha effettuato una mossa che potrebbe portare l’intera vicenda verso altri sviluppi. È stata infatti presentata una denuncia contro ignoti tramite la figlia Claudia, che spiega: «Abbiamo deciso di presentare denuncia ai carabinieri di Visso per non lasciare nulla di intentato e verificare anche la possibilità che qualcuno stia aiutando mio padre».



Dopo la scomparsa dell’anziano, avvenuta di mattina, come si ricorderà, le ricerche hanno impegnato i carabinieri forestali e del gruppo provinciale di Macerata, la guardia di finanza, i vigili del fuoco ed i volontari della Protezione civile per una decina di giorni, un arco di tempo considerevole, eppure dell’uomo nessuna traccia. Durante le ricerche ci si è avvalsi anche dell’impiego di cani molecolari, droni e pure di un elicottero. Insomma, all’opera tanti uomini e mezzi, ma invano. La famiglia ha quindi deciso di giocare l’ennesima carta per tentare di dissolvere l’alone di mistero che sta avvolgendo la sorte di Giuseppe Rosati.

«Non sappiamo più cosa pensare – ha soggiunto la figlia dell’82enne -. Sono ormai quasi due settimane che lo stiamo cercando ininterrottamente ovunque, ma sembra scomparso nel nulla. A questo punto crediamo che sia opportuno indirizzare le indagini anche verso altre ipotesi».

Fra queste, appunto, quella secondo cui qualcuno, con chissà quali intenzioni, stia aiutando l’uomo a rimanere nascosto chissà dove. Quando si è allontanato, secondo quanto già comunicato dalla famiglia, Giuseppe indossava i pantaloni blu di una tuta, maglione grigio, cappellino mimetico con la visiera ed occhiali scuri. Aveva con sé il bastone bianco, essendo ipovedente. Alla figlia aveva detto di andare a fare una passeggiata lungo la strada principale del borgo, ma non è più tornato. L’allarme era stato lanciato all’ora di pranzo. Le ricerche fin qui effettuate non hanno prodotto alcun esito. Dal momento della scomparsa sono arrivate alla famiglia solo vaghe segnalazioni da Sarnano e Monte San Giusto, ma dell’uomo nessuna traccia.

