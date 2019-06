Il suo trattore si ribalta in un fossato: imprenditore 57enne muore schiacciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VISSO – Tragico incidente sul lavoro: imprenditore agricolo muore schiacciato dal suo trattore.La vittima è il 57enne Antonio Bordini, tiolare di un'azienda agricola a Visso. Mentre era al lavoro su un campo dell'azienda in località di Santa Lucia, avrebbe perso il controllo del trattore che si è ribaltato in un fossato travolgendolo.Immediato il soccorso da parte del 118 e dei vigili del fuoco, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i carabiieri della compagnia di Camerino.