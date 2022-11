Marijuana in tasca e dieci piante che crescono in casa a Visso: nei guai 23enne col pollice verde

VISSO - Lo hanno fermato con qualche grammo di marijuana in tasca, per poi scopire che era di "produzione propria": denunciato a piede libero dai carabinieri un 23enne per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stuefacenti.

È successo a Visso, dove i carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico di un 23enne del posto. Il ragazzo a casa aveva tutto il "kit" del coltivatore: lampade, stuffe, ventiolatori, impianto di irrigazione a goccia ed anche una tenda oscurata per occultare alla vista la crescita delle sue "creature". Ossia dieci piante di marijuana già in fase di germogliazione.