Con i soldi vinti a "I soliti ignoti" le sorelle "coraggio" riaprono il bar distrutto dal sisma

VISSO - La perla dei Sibillini, Visso, ritroverà presto uno dei suoi locali più frequentati, il “Sister’s Coffee” che si trovava in via Paolo Da Visso. Sono iniziati lunedì scorso i lavori di delocalizzazione, che faranno “rinascere” il bar in località Villa Sant’Antonio. A gestirlo saranno come sempre le due giovani sorelle Valentina ed Ida Giacinti. La prima, Valentina nel novembre 2016 comparve nella popolare trasmissione dei “pacchi” di Rai Uno Affari tuoi.

La giovane, allora 33enne, a cui il terremoto aveva tolto non solo la sua casa a Casavecchia di Pieve Torina, ma anche l’attività del suo bar, con un pizzico di ironia aveva raccontato la sua storia di sfollata, di giovane donna piena di speranza e voglia di non arrendersi, insieme al marito ed al figlioletto di soli 11 mesi. Vinse 70mila euro. Quella cifra in gettoni d’oro, aveva detto di volerla destinare alla ricostruzione del suo amato bar, per ripartire lì da dove il sisma aveva interrotto di forza, un lavoro da lei tanto amato, in cui si era impegnata insieme alla sorella minore.

Annuncia Valentina Giacinti: «Si comincia. Dopo mille peripezie, dopo mille stop, ma la “tigna” non ci ha mai abbandonate. Tanti i momenti di sconforto, tante le volte che abbiamo detto basta molliamo tutto, ma la voglia di ricominciare era sempre più forte del dire basta. Abbiamo imparato a vedere, tra mille difficoltà, il bicchiere mezzo pieno e, seppure gli ostacoli non finiranno, andremo sempre dritte per la nostra strada affrontando tutto ciò che si presenterà».

I primi giorni dei lavori sono stati accompagnati da giornate soleggiate con il cielo azzurro, che la giovane considera di buon auspicio: «Che questo sole e questo cielo azzurro, siano di buon auspicio e portino con sè solo belle cose. Ce lo meritiamo e posso gridarlo, avanti più forti di tutto. Quando abbiamo abbassato le serrande mio figlio più grande aveva 11 mesi. E lui insieme agli altri piccoli, saranno le mascotte del Sister’s. Non vedono l’ora di potervi conoscere e noi di riabbracciarvi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA