I 29 anni del Parco dei Sibillini: «Ecco come tuteliamo questo prezioso patrimonio»

VISSO - Sabato 6 agosto il Parco nazionale dei Monti Sibillini compie 29 anni. «È un compleanno che potrebbe sembrare poco significativo - si legge in una nota - ma in realtà è quello che prelude al trentesimo anniversario della istituzione dell'ente, avvenuta nel 1993. Ventinove anni di progetti, iniziative, attività di ricerca e autorizzative, collaborazioni con le altre istituzioni del territorio, tutto con il medesimo obiettivo: tutelare e valorizzare lo straordinario patrimonio ambientale dell'area protetta che ha il suo fulcro nella catena dei Monti Sibillini».

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Pericolo di frane alle Lame Rosse, ecco la decisione del sindaco: chiusi i sentieri più a rischio

Il Parco dei Sibillini compie 29 anni

Un compleanno è un momento di bilanci. «Il nostro è un Parco giovane, eppure ha saputo guadagnarsi un ruolo da protagonista nelle politiche di gestione del territorio, lavorando in sinergia con gli altri enti, a partire dai Comuni. Ha dovuto affrontare criticità forti come il terremoto, la crisi idrica e più in generale il cambiamento climatico, emergenze purtroppo ancora in atto e che proprio nel Parco trovano un interlocutore fondamentale vocato a mediare tra esigenze delle comunità che vivono i Sibillini e esigenze di salvaguardia dell'ecosistema».