VISSO - Un parcheggio da cento posti sorgerà a Visso a servizio della nuova piazza e dell’area commerciale in località Il Piano. In consiglio comunale è stata approvata all’unanimità la variante urbanistica relativa al progetto, per la realizzazione di un’area di sosta e di scambio per autobus elettrici e bike sharing, con circa 100 posti auto.

L’intervento è finanziato con i fondi del ministero dell’ambiente e grazie ad un accordo con il Parco dei Sibillini. Spiega il Comune di Visso: «L’intervento suddetto è uno stralcio di un progetto più ampio che ha come obiettivo generale quello della realizzazione di un sistema di trasporto pubblico sostenibile e integrato, con aree di scambio e stazioni di bike sharing dislocate in più parti del Parco nazionale dei Monti Sibillini, tale da permettere un accesso alle zone più trafficate in modalità decisamente più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Il progetto coinvolge complessivamente 4 Comuni: Visso, Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Arquata del Tronto. Nel Comune di Visso si prevede la realizzazione di un’area di sosta per autovetture, nelle immediate vicinanze della nuova area commerciale di piazza Maria Cappa, dotata di una ciclo-stazione per biciclette elettriche in modalità bike sharing da utilizzare poi all’interno del parco. Oltre al servizio di bike sharing è prevista anche l’implementazione di una stazione di ricarica per bus».

L’area di sosta di Visso è dunque di fondamentale importanza ai fini dell’obiettivo generale del progetto per la realizzazione di una rete di trasporti green; su questa area, oltre agli idonei spazi verdi, verranno realizzati complessivamente 100 posti auto (sei riservati ai disabili); una stazione di sosta e ricarica per autobus elettrici (2 postazioni); una ciclo-stazione con ricarica per bici elettriche dedicate al circuito bike sharing, 500 metri quadrati area servizi e verde attrezzato e 600 metri quadrati verde non attrezzato.