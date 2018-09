Operaio schiacciato dai pali di un'impalcatura caduti da un camion: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VISSO – Gli cadono addosso i pali delle impalcature, un muratore rimane schiacciato ed è stato ricoverato a Torrette. Un 47enne di Foligno operaio edile, è rimasto incastrato tra i pali metallici che si usano per le impalcature, caduti dal camion dell'azienda marchigiana per cui lavora, che gli hanno causato lo schiacciamento del torace. E' accaduto questa mattina, poco dopo le otto, a Molini di Visso. Subito sul posto sono intervenuti gli uomini dell'emergenza sanitaria, con l'ambulanza del 118. I sanitari, una volta vista la situazione, hanno chiesto il trasferimento dell'uomo all'ospedale di Torrette di Ancona, dove è stato condotto in eliambulanza.