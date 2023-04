Inverno "a sorpresa" sui Sibillini: salvati turisti in abiti estivi e un puledro perso nella tormenta di neve

VISSO - Il colpo di coda dell'inverno era stato ampiamente annunciato, ma qualcuno è rimasto comunque sorpreso da temperature e precipitazioni, soprattutto nella zona montana dei Sibillini, dove questa mattina si è scatenata una tormenta.

Due turisti belgi, in particolare, sono stati sorepresi dalla tormenta di neve in zona Forca Canapine, a cavallo del confine tra Marche e Umbria, dopo essere partiti da Visso. I due, in abiti assolutamente non adeguati per le condizioni meteo, sono stati soccorsi da un pattuglia dei carabinieri mentre , a peidi ed in evidente stato di difficiltà, affrontavano la tormenta di neve. Sono stati accompagnati a Norcia, dove, dopo essersi ristorati, hanno rifiutato la visita di controllo al locale pronto Soccorso ed hanno preso un taxi per tornare al loro albergo di Visso.

Il puledro

Questa mattina, invece, i carabinieri sono intervenuti a Castelluccio di Norcia, dove era stato segnalato un puledro in condizioni precarie e "ostaggio" della bufera in corso. I militari sono riusciti ad avvicinare e calmare l'animale, nell'attesa che il proprietario, rintracciato nel frattempo, venisse a recuperalo.