Mancano fondi e anche il campo di gioco: addio alla squadra di calcio

VISSO - Da incubo a decisione che era nell’aria a realtà. L’Asd Visso fondata nel 1967 chiude ufficialmente i battenti. Con comunicato ufficiale del 28 agosto 2019 la Figc Marche ha inserito la società vissana tra quelle inattive per il prossimo campionato. Si tratta di una decisione definitiva, che non lascia scampo al calcio a 11 locale nel piccolo centro terremotato nel cuore dei Sibillini. Ora tutti i calciatori saranno svincolati e la città di Visso rimarrà senza squadra.Fino all’ultimo l’attivissimo presidente Quinto Mattioli ha provato a dare una speranza alla sua società e alla sua città, ma purtroppo senza campi sportivi a disposizione e senza soldi, è impossibile pensare di potersi iscrivere al prossimo campionato di Terza Categoria. Il Consorzio Arcale, che a Visso ha costruito tutte le casette dopo il sisma, era pronto a dare una mano a livello economico alla società calcistica, tant’è che a inizio luglio c’era stata la presentazione delle maglie gialle con il logo proprio di Arcale sul petto. «Il Consorzio era disponibile, ma da solo non basta. Le spese sono tante e oltre a questo mancano le persone in società, i giocatori e addirittura il campo sportivo. Non c’è più la possibilità di andare avanti» ha fatto sapere il presidente Mattioli.