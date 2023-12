VISSO - Una lista sempre più lunga, dolore e lacrime. Infortunio sul lavoro in un cantiere a Visso, in via Roma: un uomo di 45 anni ha perso la vita, travolto da un Bobcat. La tragedia è avvenuta intorno alle 13.30.

L'intervento

Sul posto 118, carabinieri e gli ispettori dell'Ast (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti del lavoro).

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++