Visso, in moto contro un camion: grave un 73enne, soccorso d'urgenza dall'eliambulanza

VISSO - Schianto tra camion e moto a Visso, centauro trasportato in eliambulanza a Torrette. L'incidente nel pomeriggio, lungo la strada statale 209. Il motociclista, un 73enne, stava andando verso la Valnerina quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un camion.

Pesaro, perde il controllo della sua moto e cade sull'asfalto: una donna finisce all'ospedale

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce rossa di Visso e della medicalizzata di Camerino. Viste le condizioni del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza con cui il 73enne è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale di Torrette ad Ancona.