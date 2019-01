Fondi per i terremotati: il sindaco Pazzaglini indagato per peculato

di Benedetta Lombo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VISSO - Secondo l’ipotesi della procura avrebbe ricevuto soldi da destinare ai commercianti danneggiati dal sisma senza utilizzarli per quel fine. Sequestrati 10.300 euro dal conto del sindaco Giuliano Pazzaglini. Il senatore leghista è indagato per peculato. La vicenda è emersa ieri dopo un post su Facebook dello stesso primo cittadino di Visso che per trasparenza ha voluto rendere pubblica una denuncia fatta nei suoi confronti. L’indagine a suo carico – nello stesso procedimento ma per fatti diversi è finito anche l’allora rappresentante della Croce Rossa locale, Giovanni Casoni – è nata a inizio del 2018 quando alcuni cittadini hanno presentato un esposto chiedendo che venisse fatta luce su alcuni passaggi di denaro a Visso. Il procuratore capo Giovanni Giorgio aveva quindi delegato i finanzieri della Tenenza di Camerino, guidata dal tenente Alessandro Tomei, di accertare i fatti.