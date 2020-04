Crolla la croce metallica sul monte Bove, rischio di caduta a valle. Il soralluogo dei carabinieri forestali

VISSO - I carabinieri forestali della Stazione “Parco” di Ussita questa mattina hanno effettuato un sopralluogo, in comune di Ussita, raggiungendo la località “Croce di Monte Bove”, situata nella porzione più bassa della cima settentrionale del massiccio del Monte Bove, a circa 1905 metri. I militari si sono recati in vetta per controllare lo stato dei luoghi, a seguito del crollo della storica croce metallica, qui posizionata da oltre 35 anni, in sostituzione di una vecchia croce lignea, andata distrutta alla fine degli anni '60 dello scorso secolo.

La pattuglia, dopo avere raggiunto la cima, ha verificato che l’imponente struttura metallica, ora a terra, non è più ancorata al terreno in alcun modo; infatti, oltre ad essere staccata dalla base in cemento, sono stati divelti da terra anche i tiranti che la sostenevano. I militari hanno, inoltre, constatato che, attualmente, la grande croce, si trova in una posizione potenzialmente pericolosa: è appoggiata, infatti, all’estremità di uno sperone roccioso e, non avendo più alcun tipo di ancoraggio, esiste un possibile rischio di caduta a valle. I Carabinieri Forestali hanno provveduto a documentare accuratamente lo stato dei luoghi e ad informare tempestivamente della situazione gli enti competenti.



