Visso, cacciatore bloccato sui monti trovato dai soccorritori grazie al giubbotto e portato in salvo

VISSO - Allarme per un cacciatore in difficoltà nella discesa da una parete in una zona impervia al confine tra Marche ed Umbria, nel territorio comunale di Visso. L’uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal personale del Soccorso Alpino umbro.

L’emergenza è stata segnalata a metà pomeriggio dallo stesso cacciatore che non riusciva più a proseguire sulla via del ritorno. L’uomo è stato individuato grazie al giubbotto ad alta visibilità nonostante la pioggia e il buio ed è stato portato in salvo in buone condizioni fisiche.

