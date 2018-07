In mille al battesimo di Giulia la bambina simbolo della rinascita dopo il sisma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VISSO - Erano circa mille persone ieri sera sul prato antistante il ristorante del Pescatore presso località Molini a festeggiare il battesimo di Giulia Fattori, la piccola nata prematura nel settembre scorso all'ospedale di Macerata dopo una corsa in ambulanza dalla roulotte di Visso dove i genitori si erano sistemati in attesa delle Sae. «E' stato un momento bellissimo - raccontano i genitori della piccola, Giulio e Romina - ci siamo ritrovati sommersi di sorrisi e simpatia in una festa che ha riunito tre-quattro paesi del circondario, è come se Giulia, nata frettolosamente, fosse il segno di speranza per ricominciare ad essere comunita». Infatti non solo da Visso, presente naturalmente il sindaco seneatore Giuliano Pazzaglini, ma anche da Castelsantangelo sul Nera, da Ussita, da Montecavallo, da Pieve Torina e addirittura dall' Umbria, molti amici e conoscenti si son dati appuntamento iniziando così una festa dalle 18 fino alla mezzanotte. La piccola Giulia, naturalmente dopo aver preteso giustamente la sua pappa è andata a riposare. Il sacro rito del battesimo si è svolto nella piccola e suggestiva chiesetta di San Michele presso la frazione di Rasenna.