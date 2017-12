L'assessore sfollata per il sisma diventa modella per un calendario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VISSO - Assessore al Turismo per passione, commerciante per scelta e ora neoeletta “Miss suocera Radiosa 2017”. È Patrizia Serfaustini, 60 anni, mamma di Arianna e Sibilla, di 35 e 25 anni, e suocera di Andrea. È stata la giuria del concorso nazionale di bellezza-simpatia dedicato alla figura della suocera e riservato alle suocere di tutte le età ad assegnarle la fascia. Quest’anno, per la prima volta, è stato realizzato un calendario che raccoglie gli scatti delle vincitrici della finalissima nazionale 2017.A Serfaustini è dedicato il primo mese, gennaio. L’assessore, che indossa un elegante abito nero, appare delicatamente girata verso il fotografo. Per lei è il primo concorso di bellezza e tutto è nato da una sfida, proprio con il genero. «Eravamo in giro quando abbiamo visto un volantino che pubblicizzava il concorso, mio genero mi disse “perché non partecipi” e io gli risposi che se quella era una sfida, avrei accettato. Il concorso era a Montegranaro e quindi era anche vicino». Dal 29 ottobre dell’anno scorso, infatti, anche l’assessore ha dovuto lasciare Visso a causa del terremoto e da quel giorno è sfollata a Porto Sant’Elpidio. «In realtà è questa la vera sfida - ha aggiunto Serfaustini -. Il concorso è stato anche un modo per sdrammatizzare e portare per un attimo la testa fuori dal pensiero costante: il terremoto».