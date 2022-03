Condannato per violenze in famiglia, un artigiano 60enne finisce in carcere: potrà uscire per andare a lavorare

MACERATA - È finito in carcere col permesso di lavorare per una ditta di movimento terra un artigiano del Maceratese di 60 anni. L’uomo deve scontare una pena di due anni e mezzo di reclusione, ma per i suoi comportamenti successivi a quelli per i quali è stato condannato, il Tribunale di Sorveglianza non gli ha concesso misure alternative.



L’ordine

L’ordine di esecuzione pena è stato eseguito dai carabinieri nel fine settimana appena trascorso che hanno raggiunto l’artigiano e dopo le formalità di rito lo hanno accompagnato alla casa circondariale di Fermo. Il 60enne era stato condannato per reati commessi in ambito familiare sette anni fa, nel 2015, ma nel tempo avrebbe continuato ad avere comportamenti antigiuridici. I carabinieri, infatti, in passato (ma dopo il 2015) lo avevano denunciato a piede libero per lesioni personali, minaccia e violenza privata e in un’occasione anche per guida in stato di ebbrezza alcolica. A seguito di questi fatti il giudice del Tribunale di Sorveglianza ha deciso di non concedere la misura alternativa alla detenzione, l’affidamento in prova ai servizi sociali, né gli arresti domiciliari, disponendo nei suoi confronti l’espiazione della pena di due anni e sei mesi in carcere. Il giudice gli ha però concesso di scontare la pena in regime di semilibertà, perciò l’artigiano avrà permessi giornalieri e potrà lasciare il carcere esclusivamente per andare a lavorare per una ditta di movimento terra per poi tornare nell’istituto al termine dell’attività lavorativa. Sempre nel fine settimana i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tolentino hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 21enne di Serrapetrona. Il giovane infatti era stato fermato per un controllo mentre era alla guida della propria autovettura. Sottoposto ad alcoltest è risultato positivo e per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Macerata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA