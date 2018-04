Violenza sessuale su una diciassettenne Fuori dal locale, accusa un giovane straniero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - È stato individuato il presunto responsabile della violenza sessuale su una diciassettenne. Si tratta di un giovane uomo straniero che, secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra Mobile di Macerata, avrebbe abusato di una giovanissima che nella notte tra Pasqua e Pasquetta si trovava in compagnia di una sua amica, coetanea, fuori da una discoteca di Porto Recanati, dove le due avevano deciso di trascorrere la serata.A stretto giro di posta, verrà ascoltato un testimone oculare, che è il primo ad avere prestato soccorso alle due diciassettenni, una del Fermano, l’altra residente in provincia. Anche se la violenza sessuale la avrebbe subita soltanto una delle due ragazze, che è riuscita a riconoscere il suo aggressore. Le indagini da parte della Squadra Mobile di Macerata, diretta dal vice questore aggiunto Alessandro Albini, proseguono a ritmi serrati. E ora lo straniero, un giovane maggiorenne, è indagato per violenza sessuale aggravata e per lesioni. L’episodio, come si diceva, è avvenuto nella notte tra Pasqua e Pasquetta nei pressi di un locale dove le due giovanissime avevano deciso di passare la serata. Secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, scattate dopo che la diciassettenne del Fermano aveva raccontato tutto ai suoi genitori, le due dopo qualche drink erano uscite dal locale di Porto Recanati per prendere una boccata d’aria. E lì sarebbero state avvicinate da un ragazzo, e dunque non un gruppo di stranieri, come emerso in prima battuta. Una volta raggiunto un posto appartato, il giovane uomo straniero avrebbe abusato di una delle due diciassettenni. Quello che è accaduto quella notte le ragazze non lo hanno detto subito. Dopo due giorni, come si diceva, la giovane del fermano ha raccontato l’episodio alla madre e le due amiche sono state accompagnate all’ospedale.Avevano bevuto entrambe, una un po’ di più, l’altra meno. Hanno dato la loro versione dei fatti e, quindi, erano state avviate le indagini. Ora un giovane uomo risulta indagato. Della vicenda, ovviamente, era stata informata subito anche la Procura di Macerata, competente perché è proprio in provincia di Macerata che si sono svolti i fatti.