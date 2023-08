TOLENTINO Il Comune sta preparando le notifiche da inviare agli occupanti dei container per il pagamento del canone (da marzo a giugno), per aver continuato dallo scorso primo gennaio a vivere nel Villaggio dei moduli abitativi, realizzato in contrada Colombo dopo il sisma per accogliere coloro che hanno perso la casa a causa del terremoto. Ma nella struttura successivamente sono andate a vivere anche persone non sfollate. In precedenza le notifiche erano state inviate, per i mesi di gennaio e febbraio, agli occupanti presenti all’epoca ma hanno pagato solo una persona e una famiglia (quest’ultima, tra l’altro, da qualche tempo ha trovato una nuova sistemazione e ora risiede in un appartamento). Il canone è rivolto agli utenti dei container non aventi diritto, cioè ai non sfollati.

APPROFONDIMENTI LO SCALO Weekend da 27mila passeggeri, porto di Ancona in prima linea



L’iter

Lo scorso mese di febbraio la giunta municipale aveva deciso, con apposita delibera, di stabilire un recupero di spesa pari a 540 euro al mese per ogni ospite rimasto nei moduli abitativi con decorrenza, appunto, dal primo gennaio 2023. La chiusura della struttura era stata fissata per il 31 dicembre dello scorso anno ma un’area non è stata ancora smantellata. «Abbiamo proceduto ad un ulteriore prelievo dal fondo di riserva – spiega l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti - per far fronte al pagamento dei pasti, consumati ai container, costi che saranno rimborsati dalla Protezione civile».

La decisione

«Abbiamo inoltre prolungato il servizio di vigilanza al Villaggio dei moduli abitativi - prosegue l’assessore -. Il contratto sarebbe scaduto a metà agosto, ma lo abbiamo rinnovato fino al 30 settembre. Il personale della vigilanza ci sta aiutando nella gestione dell’organizzazione della chiusura definitiva dei container». Sono 38 le persone che ancora vivono al villaggio dei moduli abitativi in contrada Colombo. «Di questi tanti sono ora in vacanza – continua Giombetti - hanno un reddito, stiamo cercando di capire se ci sono o meno persone con problemi sociali. Abbiamo fatto una disamina sulle reali situazioni. Se da 140 ospiti al villaggio siamo arrivati a soli 38 è perché abbiamo trovato a tutti una sistemazione. Ad oggi sono rimaste le persone che non vogliono andare via. Ci sono, infine, quattro sfollati che stanno attendendo l’appartamento ed hanno i dovuti requisiti per averlo. Stiamo lavorando affinché dal villaggio vengano trasferiti tutti in altre sistemazioni. Non è più possibile andare avanti così, siamo nel 2023, e il terremoto c’è stato 7 anni fa».