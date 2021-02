Intervalliva, nuovo tracciato tra Tolentino e San Severino. Investimento da 82 milioni

MACERATA -Quattro anni dopo il primo accordo, c’è un cambio di tracciato, ma stavolta si parte con la progettazione finale della intervalliva Tolentino-San Severino Marche. Opera da oltre ottanta milioni di euro che va a risolvere il problema storico del collegamento nell’entroterra tra le due vallate maceratesi.

Il tracciato del nuovo progetto parte dalla superstrada 77 e si collega alla provinciale 361, senza interferenze con contesti urbani e senza la necessità di adeguamenti di tratti stradali urbani esistenti; al contrario nella prima proposta, per collegarsi dalla provinciale 127 alla provinciale 361 senza utilizzare strade esistenti a carattere urbano, sarebbe stato necessario, in prossimità dell’abitato di Taccoli, un intervento di adeguamento stradale, con un ulteriore costo stimato in circa 10 milioni di euro, escluse le spese tecniche, l’Iva e gli espropri. Il percorso originariamente previsto dal protocollo firmato nel 2017 avrebbe collegato la viabilità dell’alta valle del Potenza con la superstrada 77, tramite un ammodernamento della strada provinciale 127 ed il collegamento diretto all’uscita Tolentino Sud.

Nel corso del tavolo tecnico indetto dalla Regione Marche però, la Società Quadrilatero ha presentato alle Amministrazioni ed agli altri soggetti pubblici invitati le verifiche preliminari sul tracciato del sopraesposto studio di fattibilità di collegamento tra la Strada Statale n. 77 (in prossimità dell’uscita Tolentino Sud) e la zona industriale di San Severino in località Colotto/Taccoli. Nel corso di questo incontro è stata esaminata una nuova ulteriore ipotesi progettuale – pervenuta alla Regione Marche dalla Commissione VII del Senato che, dalla zona industriale “Le Grazie” di Tolentino (svincolo Tolentino Ovest sulla S.S. n. 77,) si collega a San Severino Marche, nella zona dell’ospedale. Tale proposta si è rivelata migliore. Pertanto la Regione, la Provincia e i Comuni di Tolentino e San Severino Marche hanno modificato il protocollo di intesa firmato nel 2017, indicando il nuovo intervento da realizzare, affidandone la titolarità alla società Quadrilatero.

Il progetto si compone di quattro lotti funzionali: il ponte sul Fiume Chienti, ubicato in prossimità dell’uscita di Tolentino Sud della superstrada SS 77, compreso il relativo adeguamento dello svincolo stradale finalizzato al migliore collegamento tra la 77 ed il quartiere “Buozzi” di Tolentino, per un costo di 2.109.329 euro; l’Intervalliva Tolentino - San Severino Marche (strada extraurbana C1) e il relativo adeguamento dello svincolo Tolentino Ovest per un costo rispettivamente di 63.990.064 euro ed 6.858.110 euro, per un totale di 70.848.174 euro; la variante “La Pieve”, infrastruttura di collegamento tra la SP 127 e la SP 361, per un costo di 9.097.126 euro. Complessivamente gli interventi, suddivisibili in 3 lotti, ammontano ad una spesa totale di oltre 82 milioni di euro e hanno la necessaria copertura finanziaria, con fondi della ricostruzione post-sisma e risorse messe a disposizione dai soggetti sottoscrittori.



A margine dei tre interventi principali, è emersa la necessità da parte del Comune di Tolentino di realizzare un ulteriore quarto intervento di miglioramento della viabilità esistente tra Tolentino e San Severino Marche mediante la realizzazione di un collegamento tra la strada di Contrada Troiano, in prossimità del campo sportivo “Ciarapica” (zona cimitero), e la strada provinciale n. 127 (in direzione contrada Santa Lucia) ed anche l’intervento di miglioramento del tratto stradale che si snoda dal viale Santa Lucia (sulla medesima SP n. 127) fino all’ingresso del complesso delle Terme di Santa Lucia.

Il progetto è stato presentato ieri mattina nella sala del Consiglio della Provincia presenti il governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli, gli assessori regionali Filippo Saltamartini e Francesco Baldelli, i sindaci di Tolentino e di San Severino, rispettivamente Giuseppe Pezzanesi e Rosa Piermattei, ovviamente il presidente della Provincia Antonio Pettinari, il capo di gabinetto della giunta regionale Fabio Pistarelli ed i consiglieri regionali Elena Leonardi e Pierpaolo Borroni (Fratelli d’Italia) e Renzo Marinelli della Lega.

