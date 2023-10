Raffiche di vento, 30 interventi tra Ancona e Macerata. Un albero crolla sulle case dei terremotati

MACERATA - I vigili del fuoco sono impegnati dalle prime ore della giornata di oggi per diverse richieste di intervento a causa del forte vento, le provincie maggiormente interessate sono Ancona, con circa 20 interventi effettuati soprattutto nel Fabrianese e Macerata con 10.

Alberi contro le case Sae

Questa mattina alle ore 5.30 circa a Muccia, contrada Varano, per un albero che a causa del forte vento si è abbattuto sopra ad alcune case SAE interessando anche una vettura parcheggiata nei pressi.

Non ci sono stati feriti. Sul posto la squadra Vigili del Fuoco del distaccamento di Camerino e personale dalla sede centrale di Macerata hanno rimosso l’albero e messo in sicurezza l’aera coinvolta.

Caduta rami a Tolentino

Il Settore Manutenzione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Tolentino e gli agenti della Polizia Locale sono stati impegnati per tutta la giornata, sin dalle prime ore del mattino per intervenire su più punti del territorio comunale che sono stati interessati soprattutto da cadute di rami e di piccole piante a seguito delle forti raffiche di vento.

Infatti, come da previsioni meteorologiche, Tolentino, come altre località maceratesi, è stato interessato da vento forte con folate tese che hanno spezzato rami che sono caduti sulle carreggiate, specie sulle strade esterne al centro urbano, nelle contrade e che hanno sradicato piccole piante.

Un ramo, nella zona Cappuccini, nel centro storico, è caduta su un’auto in sosta. Gli operai comunali e la Polizia Locale continuano a monitorare la situazione e ad intervenire laddove necessario per la rimozione dei detriti caduti a terra, per consentire la circolazione dei veicoli senza problemi.

Matelica, aperto il Coc

A seguito delle condizioni metereologiche avverse e delle forti folate di vento che hanno interessato il territorio urbano ed extraurbano, sin dalle prime ore della mattinata è stato attivato il COC. Le squadre di intervento esterno per emergenze sono attive sul territorio. Gli operai dell'ufficio tecnico, il personale della Polizia Municipale e quello della Protezione Civile hanno provveduto a eliminare pericoli imminenti e a mettere in sicurezza edifici e zone private e pubbliche. Le previsioni meteo delle prossime 24 ore richiedono uno stato di preallarme per cui il centro operativo comunale (COC) resta a disposizione dei cittadini che possono segnalare necessità ed emergenze alle seguenti utenze: Ufficio Polizia Municipale 348 0023488 Comune di Matelica 0737 781209 È possibile richiedere interventi ai Vigili del Fuoco al numero 115 ed ai Carabinieri al numero 112, che in caso di esigenze particolari si coordineranno con i funzionari operativi del COC.