CIVITANOVA Ammutinamento all’interno di Fratelli d’Italia. I consiglieri comunali sconfessano il capogruppo Roberto Pantella ma anche il coordinatore cittadino Igori Pettinelli nell’ultima seduta del consiglio comunale.

I numeri

Così passano le varianti urbanistiche oggetto della seduta: per un solo voto (13-12) quella proposta dalla Agriforest Marche per una zona produttiva al confine con Montecosaro su 31mila mq; con i voti anche della Lega (15-12), contraria invece alla prima lottizzazione, quella della Immobiliare Cristallo per una nuova area commerciale in zona Villa Eugenia su poco meno di 10mila mq. Pantella vota contro la maggioranza e usa termini molto duri verso i colleghi del suo gruppo: Roberto Tiberi, Andrea Ruffini, Gianluca Crocetti e Paolo Nori. Proprio Ruffini era intervenuto dicendo che «la viabilità è la priorità di Civitanova e con queste due lottizzazioni si avrebbero risorse da mettere per la bretella tra la rotatoria Paciotti e via Civitanova». «Mi chiedo se i colleghi, quando si sono candidati, hanno condiviso le linee di FdI, ben specificate dal nostro coordinatore comunale. Nessuna contrarietà a priori a varianti urbanistiche, ma favorevoli solo a quelle che partano da un grande interesse pubblico. Qualcuno mi spieghi dove è la pubblica utilità nel cementificare una zona di campagna per una zona industriale. Curiosa la posizione di Ruffini: migliorare la viabilità aggiungendo edificazioni». Ancora più duro Pantella sulla variante Cristallo (accanto alla pasticceria San Marone). «Uno sfregio per la città, una follia andare a costruire commerciale in quella zona. Cito Falcone: gli uomini passano, le idee restano». Strappo tutto interno a FdI, anche se nella variante Agriforest è contraria pure la Lega. «Improponibile», dice Pollastrelli. C’è poi il giallo della delibera per la bretella. L’assessore Belletti (e poi il segretario comunale) parlano di un atto di indirizzo (votato in mattinata) con cui la giunta vorrebbe utilizzare le plusvalenze delle lottizzazioni per la strada di proseguimento della rotatoria Paciotti. Delibera non pubblicata, che non è inserita nelle varianti (e non c’entra), che non viene neanche letta in aula (come chiesto da Silvia Squadroni).

L’utilità

«Arma di distrazione di massa – dice Micucci – per far accettare varianti che non hanno utilità pubblica. E poi quella bretella è già finanziata dalla Regione. Lo ha detto Acquaroli, a meno che non sia una bugia». Mirella Paglialunga parla di «poca serietà da parte della giunta», Roberto Mancini ricorda che «Civitanova è la città della provincia dove si è consumato più suolo», Piero Gismondi parla di «follia urbanistica» e Lidia Iezzi conclude dicendo che «chi ha votato sì ne risponderà alla propria coscienza».