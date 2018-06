Rave party non autorizzato nelle campagne maceratesi Nei guai 74 giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALFORNACE - I carabinieri della Compagnia di Camerino, insieme ai colleghi di Tolentino, hanno scoperto un rave party non autorizzato a Valfornace, in località Poggio delle Pagnotte. Denunciate a piede libero 74 giovani: l'ipotesi di reato a loro contestata è invasione di terreni ed edifici. A segnalare la mega festa erano stati alcuni residenti. Da parte dei militari dell'Arma della città ducale, guidati dal capitano Roberto Nicola, gli accertamenti sono ancora in corso per risalire agli organizzatori dell'evento. Anche in passato l'entroterra maceratese era stato teatro di rave party.