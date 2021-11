Oggi pomeriggio i funerali di Costantino, l’ex meccanico morto nell’incidente con il trattore

VALFORNACE - Si terranno questo pomeriggio alle 14.30 nel palazzetto dello sport di Valfornace, i funerali di Costantino Cardinali (nella foto), l’ex meccanico in pensione morto domenica pomeriggio, dopo essere scivolato con il suo trattore lungo una scarpata per dieci metri, lungo la provinciale 115 che da Sant’Ilario di Fiastra conduce a Capriglia, non lontano dall’abitazione in cui viveva con la famiglia, in località Arciano di Valfornace.

Aveva 73 anni, era conosciuto e stimato da tutti, la sua morte ha lasciato sotto choc tutto il paese, anche per via del suo carattere gioviale e cordiale, chi lo ha conosciuto lo descrive come un uomo gentile, di compagnia, operoso e laborioso. La salma si trova nella sala del commiato Geof in località Rio di Camerino, da dove partirà alle 14 per i funerali.

