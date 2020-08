VALFORNACE - I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in località Colle San Benedetto nel Comune di Valfornace, per un incendio al ridosso di una zona boscata. L’intervento delle squadre Aib (Anti Incendio Boschivo) risultava essere decisivo per evitare il propagarsi dell’incendio al bosco. Non si registrano feriti. © RIPRODUZIONE RISERVATA