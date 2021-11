Finisce fuori strada e scivola in una rupe con il trattore, ex meccanico trovato morto

VALFORNACE - Tragico incidente con il trattore ieri pomeriggio in contrada Arciano di Valfornace. Costantino Cardinali, 74enne del posto, ha perso la vita dopo essere scivolato da una rupe con il suo trattore, mentre transitava lungo la provinciale 115, che da Sant’Ilario conduce a Capriglia. Il mezzo si è ribaltato.





Ex meccanico in pensione, Cardinali era molto conosciuto in paese. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri. La famiglia non vedendolo tornare si è preoccupata ed ha dato l’allarme. I familiari sono andati a vedere nella zona del terreno, in cui sapevano si trovasse l’uomo e hanno fatto la tragica scoperta. Sono stati subito chiamati i soccorsi, sono giunti i sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno aiutato a recuperare il corpo e a rimuovere il mezzo, ed i carabinieri della locale stazione di Valfornace. La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Camerino e successivamente è stata restituita ai suoi cari.



Esprime le condoglianze alla famiglia il sindaco di Valfornace Massimo Citracca: «Era conosciuto e benvoluto da tutti, un amico: la nostra comunità è sconvolta da questa disgrazia. Era una bravissima persona, socievole e simpatica. Faccio a nome di tutti le condoglianze alla sua famiglia, ci stringiamo attorno al loro dolore». La notizia si è subito diffusa per tutta Valfornace suscitando profondo cordoglio.



