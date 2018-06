L'auto esce di strada e cappotta: ragazzo soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALFORNACE - Giovane perde il controllo dell'auto e si ribalta. Il ventunenne F. N. è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Il ferito ha riportato delle lesioni e fratture, ma non è in pericolo di vita. L'incidente si è verificato verso mezzogiorno nella frazione Cicconi nel territorio di Valfornace, lungo la strada che conduce a Fiastra. Il ventunenne era alla guida della vettura quando improvvisamente è sbandato, è uscito dalla carreggiata ed è finito in un campo dopo che il veicolo si è ribaltato più volte. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Il medico, dopo le prime cure e constatate le gravi condizioni del ferito, ha disposto il trasferimento del giovane alla struttura sanitaria dorica in eliambulanza.