CAMERINO L’Università di Camerino ha concesso l’aula San Sebastiano del complesso museale di San Domenico al Comune per ospitare una parte dei volumi dell’antica biblioteca Valentiniana, trasferiti nel 2021 dall’ex Rotary Palace a un deposito temporaneo di proprietà privata di Torre del Parco.





L’attuazione

Si tratta di un’attuazione dell’accordo già stipulato tra Unicam e il Comune, che permetterà all'ateneo di utilizzare per dieci anni il Rotary Palace, ex sede della biblioteca Valentiniana, attualmente sede del laboratorio Marlic. L’accordo tra i due enti prevede l’utilizzo dell’ex Rotary Palace in comodato gratuito fino al 31 dicembre 2029, la medesima schedenza vale per l’aula San Sebastiano all’interno del complesso di San Domenico. Di recente l’Università ha recuperato e riqualificato il complesso immobiliare in piazza dei Costanti, ex stazione della vecchia tramvia Castelraimondo-Camerino, quindi l’aula sarà destinata a deposito ed archivio. Riapre così, in parte, la biblioteca Valentiniana in un luogo accessibile al pubblico che potrebbe essere utilizzato per incontri culturali e come sala di ricerca. L’accordo permetterà la valorizzazione ulteriore del vasto patrimonio culturale della biblioteca Valentiniana, permettendo al cuore antico della città di tornare a riappropriarsi di uno dei suoi loghi simbolo, avendo a disposizione un ulteriore spazio di incontro, ricerca e studio per la cittadinanza, gli studenti e gli appassionati. La biblioteca Valentiniana raccoglie centinaia di manoscritti e di incunaboli, circa diecimila cinquecentine e molte decine di volumi italiani e stranieri di taglio scientifico, risalenti all’epoca tra il 1600 ed il 1900 ed era meta di ricercatori di alto profilo interessati alla storia della letteratura, del diritto, dell’architettura, della medicina e delle scienze. Era un luogo prezioso ed interessante anche per studiosi del territorio marchigiano perché raccoglieva molto materiale bibliografico relativo alla zona del camerte. In futuro la biblioteca Valentiniana troverà posto nel palazzo ex Banca Marche in via Favorino, che sarà oggetto di ristrutturazione.