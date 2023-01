BOLOGNOLA - Grazie alla prima neve della stagione migliaia di presenze ieri sulle montagne del Maceratese, ed oggi si replica con le strutture tutte aperte. Fine settimana affollato sui Sibillini per quella che è di fatto l’apertura della stagione invernale, avvenuta purtroppo a metà gennaio per l’assoluta assenza di precipitazioni nevose, fino alla nevicata di due giorni fa, che ha portato circa 10 -15 centimetri di coltre bianca intorno ai 1500 m di altezza.





Si tratta di un piccolo assaggio delle attività che si possono fare sulla neve, in quanto nelle stazioni sciistiche di Pintura di Bolognola, Sassotetto e Santa Maria Maddalena di Sarnano e Frontignano di Ussita hanno aperto solo i tapis roulant dei campi scuola a bassa quota e non certo le piste da sci con gli impianti di risalita, che sono rimasti inattivi al sole di questo anomalo gennaio, a causa della neve che non è sufficiente per sciare. Proprio le temperature miti hanno favorito un massiccio afflusso di presenze in tutte e tre le località, segno della grande voglia di divertimento sulla neve, che ha coinvolto persone di tutte le età, dai bambini con i loro genitori, ai giovanissimi catturati dagli eventi musicali che si sono svolti nelle località sciistiche, agli amanti della buona tavola. Hanno fatto il tutto esaurito le baite e gli chalet montani.

Non è mancata l’occasione di godersi la natura da parte degli appassionati, non solo con gli sci e gli slittini ed i bob, anche se in alcune zone limitate per via della scarsa presenza di neve, ma anche di fare ciaspolate e soprattutto lunghe passeggiate all’aria aperta, con il manto bianco che è rimasto abbastanza compatto sotto le temperature dal tepore primaverile.



Tantissime le presenze a Pintura di Bolognola e Frontignano di Ussita come conferma il gestore delle stazioni sciistiche Francesco Cangiotti: «Ieri è stata una bellissima giornata di sole, abbiamo avuto tantissime presenze. La neve ha presentato buone condizioni per attivare entrambi i campi scuola, a Bolognola anche l’innevamento artificiale. C’è stata tanta gente pure allo Zeta chalet e al rifugio le Saliere. Ora non ci resta che attendere le precipitazioni nevose previste per metà della prossima settimana, in modo da poter aprire altre piste. Al momento sulle zone più alte ci sono poche centimetri di neve, non sono stati sufficienti per aprire le piste. Si tratta di un inizio parziale di stagione, da mercoledì sono previste buone nevicate. Speriamo dunque che dal prossimo weekend potremo aprire alcune piste, c’è grande voglia di venire in montagna».

Anche sull’altro versante dei Sibillini, a Sassotetto e Santa Maria Maddalena di Sarnano, grazie all’apertura gratuita dei tapis roulant della stazione sciistica, c’è stato pienone di gente, confermano i gestori.



Molto gettonate anche entrambe le baite, aperte la baita Solaria e la Piccola Baita Sassotetto. I gestori dicono di attendere la l’arrivo della neve previsto a metà settimana, e anche un calo delle temperature, che permetterebbe di attivare l’impianto di innevamento artificiale che serve ben 4 chilometri di pista. La speranza è che presto la stagione sciistica possa finalmente partire a pieno ritmo.