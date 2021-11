Ancora sciacalli cinque anni dopo il terremoto: presi in due nella Zona rossa con gli oggetti rubati

USSITA -– A distanza di cinque anni ancora in azione gli sciacalli del terremoto, a caccia di preziosi e di qualcosa di valore da portare via a chi ha già perso tutto nelle abitazioni in zona rossa, abbandonate con dentro i ricordi di una vita. È quanto accaduto nel pomeriggio di domenica scorsa nella frazione San Placido di Ussita, uno dei comuni maggiormente feriti dal terremoto.

È quanto, secondo la ricostruzione dei carabinieri, hanno fatto due italiani, rispettivamente di 40 e di 28 anni, che sono stati fermati, come si diceva, domenica pomeriggio dai militari della Compagnia di Camerino. I due avevano ancora addosso alcuni oggetti che erano stati portati via dalla frazione di Ussita. Dopo aver parcheggiato l’automobile distante, i due si erano introdotti a piedi nell’area rossa. La presenza di quella macchina aveva insospettito i militari del Nucleo Radiomobile che hanno svolto un controllo. I due sono stati individuati, fermati e identificati. Addosso avevano due alari da camino ed un vaso in rame che, dopo le formalità di rito, sono stati restituiti prontamente ai legittimi proprietari.

