Ussita, emporio di droghe in auto e a casa: il pusher dei Sibillini girava con fucile e coltelli

USSITA - Sorpeso ccon un fucile, due coltelli ed un emporio di droghe (marijuana, cocaina e hashish): arrestato dai carabiieri un 34enne di Ussita.

L'arresto è avvenuto nel corso dii controlli specifici finalizzati alla repressione dello spaccio di stupefacenti nell’area montana dei Monti Sibillini, quando i carabinieri della stazione di Visso hanno tratto in arresto un trentaquattrenne nella vicina Ussita poiché trovato in possesso di un fucile calibro 12, delle relative munizioni, di due coltelli a serramanico e di dosi di cocaina, hashish e marijuana. Stupefacenti ed armi sono stati trovati durante il controllo in strada, tanto che i carabinieri hanno esteso la perquisizione anche alla casa dell'uomo. Qui sono stati i militari della Compagnia di Camerino a trovare ulteriore stupefacente. Dopo le formalità di rito l’uomo veniva posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.