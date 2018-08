Sfregiata l'auto del sindaco: «Qualcuno ha problemi mentali»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

USSITA – Brutta sorpresa questa mattina per il sindaco di Ussita Vincenzo Marini Marini, mentre si trovava in paese qualcuno ha rigato la fiancata della sua auto. E' stato lui stesso a denunciare pubblicamente l'atto vandalico, pubblicando un post su Facebook con le foto della vettura. «Hanno graffiato tutta la fiancata della mia automobile. Penso che qualcuno ha dei problemi di equilibrio mentale», il commento del sindaco di Ussita, che in tanti anni ha detto di non essere mai stato vittima di un episodio simile.