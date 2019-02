Scia fuori pista e precipita in un canalone: soccorsa con l'elicottero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

USSITA - Grande paura oggi Frontignano di Ussita per una 32enne di Albacina che è rimasta vittima di un infortunio sulla neve. La donna è caduta mentre sciava fuoripista finendo nel canalone. L’incidente è accaduto verso le ore 14.Subito è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto è arrivato l’elicottero del Soccorso alpino ma la giovane, a causa di una lesione ad una caviglia, non si poteva muovere. Così è stata allertata anche l’eliambulanza per il trasporto all’ospedale Torrette di Ancona. Le condizioni della ragazza non sarebbero gravi.