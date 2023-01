Caldo e nebbia, sugli Appennini centrali manca la neve: pronta la richiesta di aiuti economici al governo

USSITA - Le temperature calde di questo inverno, con nebbia inclusa, stanno mettendo in ginocchio gli operatori turistici della montagna marchigiana - e in generale di tutto l'Appennino centrale, alle prese con la carenza di neve. Condizioni meteo che impongono la chiusura degli impianti sciistici e «se la neve non arriverà entro pochi giorni avremo la stagione completamente compromessa con gravi perdite economiche» ha spiegato Francesco Cangiotti, amministratore della società funivie Bolognolaski che si occupa degli impianti di Frontignano di Ussita, nel Maceratese. Ieri la ministra Santanché ha incontrato diversi sindaci e il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che soffre dello stesso problema. Le richieste sono chiare: se persiste questa situazione si chiederanno dei ristori.

Aiuti economici

«Le temperature restano per tutto l'arco della giornata sopra lo zero termico e questo - spiega ancora Cangiotti - non consente di attivare l'innevamento programmato, nonostante quest'anno abbiamo acquistato un nuovo cannone spara neve. Se continuerà a non nevicare saremo costretti a chiedere lo stato di emergenza e quindi degli aiuti economici».