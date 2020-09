Dalle giornate al mare alla neve sui Sibillini: domenica con sorpresa sul monte Bove

MACERATA - E dire che anche meno di dieci giorni fa si andava al mare. Crollo repentino delle temperature: neve e temperature vicine allo zero sul Monte Bove e sull'alta Valle di Bove. A fine settembre sull'Appennino marchigiano è già arrivato l'inverno, almeno sulle vette più alte, intorno ai 2 mila metri di quota. Ma le temperature sono scese rapidamente anche lungo la costa e quelle rilevate stamani dalle centraline del Centro Funzionale Multirischi si assestano intorno agli 11-16 gradi. Sono precipitate invece in montagna, al punto che alle ore 5 sul Monte Bove c'erano 2 gradi e 3 gradi sul Monte Prata. Sul fronte delle previsioni meteo oggi su tutte le Marche sono attese precipitazioni diffuse con vento forte lungo la costa e burrasca e tempesta in montagna. Per domani prevista un'attenuazione dei fenomeni e le temperature torneranno a salire nei valori massimi.

