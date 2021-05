Prende fuoco una catasta di legna, scongiurato il rischio di un incendo di un bosco nel parco dei Sibillini

USSITA - Prende fuoco una catasta di legna e le fiamme rischiano di propagarsi nel bosco adiacente. Momenti di tensione ieri nel primo pomeriggio in località Monte Bove nel comune di Ussita. Subito è stato dato l'allarme e sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Visso e Camerino giunte sul posto con due autobotti.

I pompieri hanno provveduto in primo luogo a circoscrivere le fiamme, evitando così il propagarsi dell’incendio e di intaccare un'area boschiva di grande pregio inserita all'interno del parco nazionale dei Sibillini, e hanno provveduto poi a spegnere il rogo. Successivamente l'intera zona dell'intervento è stata messa in sicurezza. Nessun danno alle persone né alle cose, solo la catasta di legna ridotta in cenere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA