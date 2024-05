USSITA - Avevano accumulato un bottino da 20mila euro tra elettodomestici, utensili, immagini sacre e oggetti d'antiquariato: tutto rubato dalle case danneggiate dal sisma a Ussita e Castelsantangelo sul Nera. Ora dopo la denuncia, arriva anche il foglio di via per 7 sciacalli campani.

Il 17 maggio erano stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Camerino mentre tornavano nel Casertano con la refurtiva trafugata nelle case di Ussita devastate dal terremoto del 2016. Un successiva perquisizione aveva consentito ai militari dell'Arma di recuperare oggetti per un valore complessivo di circa 20mila euro: gruppi elettrogeni, elettrodomestici, televisori, trapani professionali, canalette in rame, effigi sacre, poltrone, oggetti di antiquariato in ottone. Per loro era scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Macerata per ricettazione con il sequestro della refurtiva e la successiva restituzione ai legittimi proprietari. Ora i malfattori non potranno tornare per i prossimi due anni nei Comuni di Ussita, Visso e Castel Sant'Angelo sul Nera. Il questore di Macerata, accogliendo le proposte dei carabinieri, ha emesso, tramite la Divisione Anticrimine, i fogli di via obbligatori nei confronti dei responsabili dei furti ed il contestuale divieto di ritorno nelle aree oggetto della razzia.