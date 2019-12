USSITA - Un uomo di 72 anni è precipitato dal monte Cornaccione. La tragedia è avvenuta nella notte fra Ussita e Castelsantangelo. Il cadavere era in una zona impervia. Sul posto 118, carabinieri della Compagnia di Camerino, vigili del fuoco e Soccorso alpino. Da stabilire le cause dell'accaduto.



