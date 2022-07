Cade con la mountain bike lungo un sentiero: scivola in un dirupo, grave trauma cranico per un 35enne

USSITA - Incidente per un 35enne, caduto con la sua bici in montagna a Frontignano. È stato trasportato in eliambulanza a Torrette (ha riportato un grave trauma cranico). L’uomo stava percorrendo uno dei sentieri del parco con la sua Mtb, quando ad un certo punto avrebbe perso il controllo della due ruote. È scivolato lungo un dirupo scosceso per un paio di metri, battendo violentemente la testa. Il ciclista ha perso conoscenza, sono stati subito allertati i soccorsi. Dalla base di Marischio di Fabriano è partito Icaro, con a bordo i sanitari ed il personale del Soccorso alpino. Un soccorritore dell’equipaggio si è calato con il verricello, recuperando il 35enne. Per fortuna non è in pericolo di vita.