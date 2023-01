MACERATA - Impianti sciistici presi d’assalto. Sorridono le località turistiche dell’entroterra. Quella montagna considerata spesso la Cenerentola della provincia ha tirato fuori il suo abito più bello, lasciando a bocca aperta non solo i turisti, ma anche operatori e amministratori che non si aspettavano una presenza sulle piste così consistente.

APPROFONDIMENTI LA COMMEMORAZIONE Cinque anni fa la morte di Pamela Mastropietro, il ricordo degli studenti a Macerata





«Sembra che Ussita sia tornata ai tempi d’oro, peccato la mancanza degli alberghi» il commento del sindaco Silvia Bernardini nella prima stagione degli impianti di Frontignano dopo lo stop del sisma. «Una grande soddisfazione: un anno fa, di questi tempi, nemmeno pensavamo che avremmo potuto riaprire gli impianti, ora abbiamo questa realtà splendida. La fortuna è di avere avuto tanta neve ma anche una gestione pronta a sfruttarla». Grande risposta anche a Sassotetto e Santa Maria Maddalena di Sarnano. Il sindaco Luca Piergentili sottolinea come a beneficiarne sia tutto il paese.

«Nonostante la giornata senza sole la stazione è stata piena, il comprensorio ha lavorato, ma hanno lavorato anche i ristoratori in paese, c’è stata tanta gente nel borgo. È importantissimo per la nostra economia. Penso che tra tutte le stazioni dell’Alto Maceratese ci sono state migliaia di presenze, a conferma che il turismo invernale è una delle nostre vocazioni. Per quanto ci riguarda poi, diverse persone scelgono di fermarsi alle nostre terme e anche questo crea movimento in un periodo che per la struttura non sarebbe di altissima stagione».



In centinaia sono stati anche gli appassionati che hanno scelto Pintura di Bolognola, ma non sono mancati problemi alla viabilità che hanno costretto i carabinieri a chiudere la provinciale che da Bolognola porta a Pintura. Il primo cittadino, Cristina Gentili, si dice infatti entusiasta della risposta turistica, ma invita i visitatori al buonsenso. «La mia non vuole essere una polemica - precisa -, la risposta turistica ci fa davvero tanto piacere, ma serve anche la buona educazione. Purtroppo oggi (ieri, ndr) invece di lasciare le auto lungo la strada da Pintura a Santa Maria Maddalena, le hanno lasciate sull’altra provinciale e se ci fosse stato bisogno dei mezzi di soccorso sarebbe stato un problema. Se fosse stata una sola auto sarebbe stata rimossa, ma erano tante e si è dovuto chiudere la strada. Ben venga il turismo, ma non ci si può comportare da incivili. Per quanto ci riguarda abbiamo fatto il massimo per creare i parcheggi, ma poi sta al buonsenso delle persone lasciare le auto dove non intralciano».