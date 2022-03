Un 47enne accusa un malore durante un'escursione in montagna e muore

USSITA - Un uomo di 47 anni accusa un malore durante un'escursione e muore. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di oggi nel territorio di Ussita. L'uomo, residente nell'Anconetano, stava facendo un'escursione di scialpinismo. Era arrivato all'altezza del Cristo delle Nevi quando si è sentito male all'improvviso. E' stato immediatamente soccorso da una squadra del Soccorso Alpino di Macerata che si trovata in loco, allertata da altri escursionisti, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

